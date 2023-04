Incidente nel Cosentino, coinvolti un pullman di linea e due auto

Tre feriti: è questo il bilancio dell’incidente che si è verificato questa mattina lungo la statale 107 Silana-Crotonese, nel territorio di San Fili. Nell’impatto sono rimasti coinvolti un pullman di linea e due auto. Da ricostruire la dinamica dell’incidente che avrebbe provocato tre feriti. Sul posto ambulanze, diverse squadre dei vigili del fuoco e la polizia stradale per gli accertamenti di competenza. La strada è stata inizialmente chiusa per consentire i rilievi, attualmente è stata riaperta in direzione Crotone mentre permane la chiusura in direzione Paola.