Reggio Calabria, accoltella l’ex compagna e fugge: fermato 52enne

Una donna di 48 anni è stata ferita gravemente con sei coltellate all’addome dall’ex compagno che poi si è dato alla fuga. L’uomo, un cinquantaduenne, è stato rintracciato a Cinquefrondi dalla squadra mobile e dal commissariato di Gioia Tauro dove si trova adesso in stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri a Pellaro, nella periferia sud di Reggio Calabria dove la donna risiede. Stando a una prima ricostruzione l’uomo si è recato a casa della ex compagna e dopo avere tentato di strangolarla con una corda l’avrebbe accoltellata colpendola per sei volte. La vittima è stata soccorsa da un infermiere ed è stata accompagnata all’ospedale di Reggio Calabria dove si trova ricoverata in prognosi riservata per le gravissime ferite anche se, al momento, non sarebbe in pericolo di vita. Avvertito il pm di turno, adesso gli inquirenti stanno valutando la posizione del cinquantaduenne fermato. (Ansa)

