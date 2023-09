Emergenza incendi nel Vibonese, il fuoco non dà tregua

Una squadra di vigili del fuoco proveniente da Crotone è giunta questa notte a Vibo Valentia per fronteggiare l’emergenza incendi che da quasi 48 ore non dà tregua al Vibonese. Numerosi gli interventi effettuati ieri. Richiamati in servizio tutti i vigili del fuoco. Anche questa mattina sono in corso diversi interventi. In località Cocari a Vibo Valentia, dove ieri è intervenuto un canadair, il fuoco continua a divorare la collina. Fiamme pure sul costone che sovrasta la strada ex 522. Un altro incendio è in corso a Zungri.

