Incendi nel Vibonese, ripristinata la circolazione ferroviaria a Vibo-Pizzo

Hanno lavorato tutta la notte i vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia per domare gli incendi scoppiati in tutta la provincia. Situazione critica si è registrata tra Vibo Marina e Pizzo dove la collina che sovrasta la ex SS 522 è stata completamente divorata dalle fiamme e il transito temporaneamente bloccato. E intanto dalle ore 6:30 la circolazione ferroviaria è tornata regolare in direzione Reggio Calabria tra Eccellente e Vibo Valentia dopo un incendio in prossimità dei binari. Risolutivo l’intervento dei tecnici di RFI che durante la notte hanno ripristinato la piena funzionalità della linea.

LEGGI ANCHE: Allarme incendi nel Vibonese, bloccata linea ferroviaria

Incendi tra Vibo e Pizzo: situazione critica e strade chiuse, le fiamme minacciano le abitazioni

Incendi a Vibo, Mileto e Ionadi, le fiamme minacciano diverse abitazioni – Foto/Video