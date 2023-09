Vibo in lacrime per la scomparsa dell’ispettore Scarfone della Polizia stradale

Un uomo buono e una persona perbene. Un poliziotto integerrimo e dai modi gentili. Uno che sapeva fare bene il suo lavoro, riuscendo nel corso dei numerosi anni trascorsi nella Polizia Stradale di Vibo a imparare, crescere, migliorare, facendo tesoro degli insegnamenti ricevuti. Si resta allora sgomenti di fronte alla scomparsa dell’ispettore Concesso Scarfone, da poco andato in pensione, strappato via all’affetto dei propri cari da un brutto male. Nativo di Scido, era arrivato giovanissimo a Vibo, rimanendo poi all’interno della Polizia stradale per tantissimi anni, fino a diventare un punto di riferimento per le giovani leve. L’esperienza acquista sul campo, dapprima in strada e poi in ufficio, con quella scrittura pulita e scorrevole, l’ha quindi messa al servizio degli altri che vedevano in lui un punto di riferimento sicuro. Sempre pronto ad aiutare gli altri, sempre propositivo. In tanti chiedevano di lui, e non solo fra i colleghi della Stradale, perché sapevano che avrebbero trovato una risposta adeguata o una soluzione al proprio problema.L’ispettore Scarfone sapeva farsi amare e benvolere. Un ottimo poliziotto, insomma, sempre ligio al dovere, ma anche una persona buona e perbene, un collega che vorresti sempre avere sul posto di lavoro. Anche perché sapeva sdrammatizzare e sapeva essere una buona compagnia, con quella sua sana vena di allegria. Educazione vecchio stile, quella di Concesso Scarfone, il quale dopo una vita trascorsa nelle forze dell’ordine, una volta andato in pensione, ha scoperto di avere quel brutto male che se l’è portato via in poco tempo, lasciando sgomenti tutti coloro che hanno avuto modo di apprezzarlo come uomo e come poliziotto. Sui social, saputa la triste notizia della sua scomparsa, in tanti hanno voluto inviare un pensiero commosso all’ispettore Scarfone, a dimostrazione ulteriore di quello che era veramente nella vita di ogni giorno. Se n’è va troppo presto, l’ispettore Scarfone. Decisamente troppo presto. Rimangono i ricordi. Rimane quel sorriso tenero e sincero. Rimane l’immagine di un poliziotto amico, leale, ligio al dovere, che aveva ancora tanti progetti da realizzare con la sua famiglia. Averlo conosciuto è sicuramente un privilegio. I valori che ha incarnato rimarranno indelebili nel tempo.

LEGGI ANCHE: Drapia, lutto cittadino per la prematura scomparsa dell’avvocato ed ex sindaco Mario Bagnato

Tragedia nel Vibonese: muore improvvisamente Marianna Frugiuele, giovane dirigente di un’azienda

Lutto nel giornalismo, vola in cielo il collega Pietro Bellantoni – Video