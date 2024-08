Vibo Marina, una maxi buca davanti all’ufficio postale mette a rischio l’incolumità dei pedoni e la circolazione di bici, moto e auto

Le piogge in arrivo rischiano di allargare la voragine che si è aperta tempo fa in via Stazione. I residenti: «Perché nessuno interviene per eliminare il pericolo?»

Nel pieno centro di Vibo Marina, in via Stazione, una minaccia silenziosa è costituita da un’enorme buca situata pericolosamente davanti all’ingresso del frequentatissimo ufficio di Poste italiane. «La presenza di questa autentica voragine – viene segnalato da alcuni nostri lettori residenti in zona – rappresenta un pericolo costante non solo per gli automobilisti, ma anche per i ciclisti, i motociclisti e, naturalmente, per le persone che quotidianamente si recano presso gli sportelli dell’Ufficio». Particolarmente «a rischio sono soprattutto gli anziani», che rappresentano tradizionalmente la fetta più consistente della clientela di Poste, ma «esposti al potenziale rischio di cadute accidentali sono anche i ragazzi che frequentano la vicina scuola media».

La situazione è destinata a complicarsi con l’arrivo di pioggia e maltempo, esponendo a rischi ancora maggiori chi è costretto a percorrere quel tratto di strada. La presenza di questa buca fa parte di un problema più ampio che affligge la cittadina costiera, dove la sicurezza e la manutenzione delle infrastrutture sembrano essere state messe per molto tempo in secondo piano. Un esempio su tutti: l’assenza completa di vigili urbani e la segnaletica orizzontale diventata quasi ovunque invisibile a causa dell’usura del tempo.