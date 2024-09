Rigenerazione urbana a Vibo Marina: incaricato l’archeologo che dovrà vigilare su eventuali ritrovamenti durate i lavori Pnrr al Pennello

L’archeologo Fabio Lico, di San Costantino Calabro, ha ricevuto incarico dal Comune di Vibo Valentia per effettuare operazioni di scavo e monitoraggio all’interno del quartiere Pennello di Vibo Marina, interessato dall’intervento di rigenerazione e riqualificazione urbana nell’ambito del progetto “Vibo Marina – Zona 30 – Borgo Futuro”. Il progetto, dal valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, mira a restituire vitalità e decoro a una delle zone più storicamente significative della cittadina costiera. Tra i motivi dell’affidamento vi è anche la necessità di garantire che gli scavi e le opere di movimento terra avvengano nel pieno rispetto del patrimonio archeologico locale.

La Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio di Reggio Calabria ha infatti prescritto che, durante le attività, sia garantita la presenza di un professionista archeologo esperto. Una misura obbligatoria, prevista oramai dal 2018, in tutti i lavori pubblici al fine di evitare il blocco dei cantieri in caso di rinvenimenti in fase di scavo. Nella fattispecie, l’area in questione rientra nello scalo portuale di età greco-romana e conosciuto anticamente come Porto Santa Venere.

L’incarico avrà una durata stimata di 20 giorni per un importo totale di circa 4mila euro. Le risorse per questo intervento provengono dal Piano nazionale di ripresa e resilienza da 191miliardi di euro, pensato per sostenere la ripresa economica dell’Italia post-pandemia e che si concentra su settori chiave come infrastrutture, innovazione e sostenibilità. Il quartiere Pennello beneficerà quindi non solo di una rigenerazione fisica, ma anche di uno sviluppo sociale, contribuendo a ridurre situazioni di marginalizzazione e degrado.