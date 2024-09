Nessuna discarica abusiva di veicoli a Limbadi, il Tribunale di Vibo assolve l’imputato

Giuseppe Rizzo

Il Tribunale di Vibo Valentia ha assolto perché il fatto non sussiste Giuseppe Rizzo, 42 anni, di Limbadi, finito sotto processo per i reati ambientali di gestione illecita di veicoli fuori uso realizzazione di discarica abusiva. La sentenza arriva dopo una lunga attività istruttoria che ha visto l’escussione testimoniale di diversi testimoni e due consulenti tecnici della difesa, un ingegnere ambientale esperto in gestione di rifiuti speciali ed un altro ingegnere esperto in valutazione e conservazione di auto storiche. L’imputato, difeso dall’avvocato Domenico Tripaldi, nel febbraio 2019 era stato destinatario di un provvedimento di sequestro da parte del gip di un intero parco auto composto da 32 vetture d’epoca e sportive intestate alla concessionaria Rizzo Race Motor Sport con sede a Limbadi, poichè considerate in completo stato di abbandono. Il Tribunale, in accoglimento delle argomentazioni prospettate dall’avvocato Domenico Tripaldi del foro di Vibo Valentia, ha anche disposto l’immediato dissequestro dei veicoli e delle aree su cui insistevano i veicoli. L’imputato nel corso del processo ha rinunciato alla prescrizione, maturata nel mese di febbraio scorso, ottenendo quindi ora l’assoluzione con la formula piena. La difesa è riuscita a dimostrare l’assenza degli elementi costitutivi dei reati ambientali contestati a Giuseppe Rizzo che è anche presidente dell’associazione sportiva Motorsport Limbadi che si occupa della salvaguardia del patrimonio motoristico storico italiano, nonché vicepresidente dell’associazione Calabria motors club che si occupa, oltre alla salvaguardia del patrimonio motoristico, anche della promozione del territorio essendo associato all’Asi (auto moto club storico italiano) e quindi partecipante a numerosi eventi a carattere nazionale e internazionale nell’ambito delle auto storiche e sportive.