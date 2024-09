Elisoccorso notturno: il Comitato per l’ospedale dell’Alto Mesima si attiva per la pista “fantasma” di Soriano

La struttura finanziata dal ministero dell'Interno e in corso d'opera dal 2021 è ferma con i lavori compiuti al 90%. Una volta completata rientrerà nel circuito regionale per i voli di emergenza

Pista di elisoccorso notturno a Soriano Calabro

La mancanza di elisuperfici abilitate al volo notturno nella regione ha spinto il Comitato per l’ospedale dell’Alto Mesima a volerci veder chiaro sul perché la Calabria sia priva di un servizio così essenziale. «Questa del 2024 è stata l’ennesima estate senza elisoccorso notturno per la nostra regione», ha fatto sapere il Comitato che, nel ripercorrere la vicenda sin dalle origini, ha sottolineato che «la pista per il volo notturno di Soriano è in fase di completamento». Una pista, giudicata dallo stesso sodalizio “fantasma” poiché la sua esistenza risultava «sconosciuta».

«Quando l’Asp di Cosenza, delegata da Azienda Zero, nel 2023 bandì una gara per realizzare un primo blocco di elisuperfici adibite al volo notturno – hanno evidenziato dal Comitato – le Province di Vibo Valentia e Crotone rimasero escluse. Dal momento che a Soriano esisteva già una pista per elisoccorso notturno in fase di completamento, realizzata dal Comune con inizio lavori nel 2021 e conclusione nel 2024, nell’ambito di un progetto di messa in sicurezza di due strade, ci siamo subito mobilitati per evidenziare a chi di competenza la questione e che tali lavori, finanziati dal ministero dell’Interno, erano già stati realizzati al 90%. Con nostra grande sorpresa – hanno poi evidenziato – abbiamo scoperto che gli interessati ne ignoravano addirittura l’esistenza».

Da qui il Comitato ha inteso «contattare il dott. Borselli, responsabile del dipartimento Emergenze-Urgenze, il quale anticipò l’invio di un sopralluogo sul campo». Ispezione che «è stata poi effettuata il 27 dicembre 2023 dall’architetto Ferrari». Recentemente il Comitato per l’ospedale dell’Alto Mesima ha ricevuto la relazione del sopralluogo, dalla quale si evince «che la struttura sarà inserita nel circuito, ma che dovranno prima essere ultimati lavori di rimozione ostacoli, realizzazione della segnaletica diurna e messa a norma delle luci per l’attività notturna». Ora quindi «la palla passa al Comune di Soriano – hanno concluso -, il cui sindaco ringraziamo per l’appoggio continuo, per il completamento dei lavori e la firma del protocollo d’intesa con la Regione».