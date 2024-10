Allagamenti e torrenti in piena, l’ondata di maltempo flagella il Vibonese ma nel Catanzarese e nel Reggino va peggio – VIDEO

L’ondata di maltempo era attesa ed è arrivata. E con le piogge torrenziali nel Vibonese tornano i disagi. Molte le zone allegate nel capoluogo provinciale e nelle frazioni, in particolare a Vibo Marina e Bivona. La pioggia intensa ha anche costretto la Polizia locale a chiudere la galleria di Vibo, che si è allagata. Sul posto anche i vigili del fuoco impegnati a drenare l’acqua in eccesso al fine di consentire la riapertura della strada, molto importante nella viabilità cittadina perché consente di bypassare il centro.

Per ora non si registrano situazioni di particolare criticità, ma la Protezione civile regionale ha diramato un ulteriore avviso di attenzione, riferito ai territori maggiormente colpiti dall’ondata di maltempo, cioè quelli della fascia jonica, tra Catanzaro e Reggio Calabria. In particolare, la Prociv comunica il “superamento soglie eventi in corso” in vista di un ulteriore peggioramento della situazione. Per i Comuni interessati, tra i quali il capoluogo di regione, il livello raggiunto è il 2, che significa “probabilità media” di frane e inondazioni nelle aree esposte a tale rischio. “In caso di evento – si legge nel bollettino – sono da attendersi danni ai beni e sono possibili danni alle persone”. Pertanto si raccomanda la massima prudenza, evitando spostamenti non necessari.

Situazione critica anche nel Reggino, dove a causa delle condizioni meteo avverse un volo Ryanair proveniente da Torino e diretto a Reggio Calabria è stato dirottato su Palermo.

Tornando al Vibonese, a preoccupare è anche il livello dei torrenti che sfociano tra Bivona e Porto Salvo. Nelle immagini che vi proponiamo, in particolare, si vede il Sant’Anna in piena, con l’acqua sempre più vicina al bordo dell’argine artificiale.

