Consegnati i lavori per la strada che collegherà Drapia a Tropea: un anno e mezzo di cantiere per 1,8 milioni di euro e la fine di decenni d’attesa

Arrivano importanti novità dalla sede municipale di Drapia in merito al collegamento con Tropea, grazie al completamento della strada “Briganteu”. Ad anticipare al nostro giornale la situazione è lo stesso primo cittadino Alessandro Porcelli che afferma: «Ieri abbiamo consegnato i lavori alla ditta Ierullo Vittorio di Vallelonga. Un gruppo di professionisti giovani – ha sottolineato Porcelli – di cui ho avuto un’ottima impressione. L’impegno preso dalla ditta è che i lavori saranno completati totalmente entro i termini stabiliti – 465 giorni di cantiere -. Parliamo di circa un anno e mezzo e comprendo bene che potrebbero esserci intoppi o rallentamenti, ma il mio augurio – ha sottolineato Porcelli – è che nulla possa intaccare la tabella di marcia e dilatare i tempi di realizzazione dell’opera». L’appalto, per oltre 1,8milioni di euro, risale alla metà di agosto di quest’anno.

«Tra oggi e domani definiremo il tutto, quindi per l’avvio del cantiere oramai possiamo dire che è partito il conto alla rovescia per la realizzazione di un’opera tanto strategica per il nostro territorio, che così potrà contare su una maggiore espansione anche turistica ed economica, quanto storica poiché il completamento della “Briganteo” è atteso dalla popolazione da decenni. Sembrava dovesse rimanere soltanto un sogno nel cassetto ma, grazie all’impegno dell’ex deputata tropeana Dalila Nesci che attraverso i Contratti istituzionali di sviluppo (Cis) – del valore complessivo di 35milioni di euro per ben 14 Comuni del Vibonese -, siamo riusciti a trasformare il sogno in realtà».

Leggi anche ⬇️ Drapia, al prossimo Consiglio il progetto definitivo del collegamento stradale con Tropea

Dunque per il territorio comunale di Drapia, l’apertura di questo cantiere, fondamentale per il futuro di tutta la comunità, sarà anche una data storica: «Stiamo pensando di organizzare un piccolo momento celebrativo sul posto – ha poi aggiunto Porcelli -, proprio il giorno dell’avvio effettivo dei lavori, che possa consentire alla popolazione, alle istituzioni che inviteremo e a chi potrà esserci, di sentirsi coinvolto, partecipando così ad un momento certamente importante e di svolta per tutti noi».