Ventidue milioni di euro per i torrenti vibonesi: incontro in Regione tra Comune e ProCiv sugli interventi contro il dissesto idrogeologico

Dopo il recente annuncio dello stanziamento finalizzato a risolvere le criticità emerse con l’alluvione del 2006, è stato avviato l’iter burocratico per giungere all’esecuzione dei lavori. Il sindaco Romeo: «Ci stiamo muovendo in fretta»

Una delegazione dell’amministrazione comunale di Vibo Valentia, rappresentata dal sindaco Enzo Romeo, dall’assessore Salvatore Monteleone e dai dirigenti Lorena Callisti e Andrea Nocita, ha incontrato questa mattina i vertici del Dipartimento di Protezione civile della Regione Calabria per un primo briefing sugli interventi da attuare sul fronte del dissesto idrogeologico. La riunione fa seguito alla comunicazione con cui la Regione Calabria dava atto del finanziamento da 22,5 milioni di euro per il Comune di Vibo Valentia, che sarà soggetto attuatore di 13 dei 14 interventi previsti su fossi e torrenti ricadenti in territorio comunale e su alcuni sottopassi ferroviari.

«L’amministrazione comunale – afferma il sindaco all’esito dell’incontro – si è prontamente attivata per prendere contezza sul da farsi. Siamo convinti che un tema come quello della messa in sicurezza del territorio vada in cima alle priorità, e ci stiamo muovendo di conseguenza. Abbiamo fatto presente alla Regione Calabria la totale disponibilità del Comune a farsi carico di tutto quanto di nostra competenza, ed anzi di più: abbiamo chiesto la convocazione di tavoli tecnici con tutti gli enti interessati, in maniera tale da poter velocizzare le pratiche tecniche e burocratiche e fare in modo di procedere in maniera spedita su tutti i fronti. Ringrazio quindi il dirigente generale della Protezione civile, Domenico Costarella, ed il dirigente di settore, Antonio Augruso, per la disponibilità mostrata nei nostri confronti».

Il prossimo passo sarà la firma delle convenzioni tra Regione e Comune, che avverrà entro la fine dell’anno. Nel frattempo, il Comune ha già richiesto alla Provincia e alla Regione di avere i progetti degli interventi già realizzati o di quelli in programma, così da avere un quadro definito del complesso delle opere da attuare per la mitigazione del rischio idraulico dei corsi d’acqua e dei sottopassi ferroviari interessati. Il Comune di Vibo Valentia, nel corso della riunione odierna, ha inoltre richiesto di poter acquisire altri fondi per interventi al momento non ricompresi tra quelli finanziati.

Interventi e importi

Torrente Trainiti: € 1.000.000

Fosso Porto Salvo € 4.000.000

Fosso Tomarchiello € 2.000.000

Vasca Sant’Anna € 800.000

Fosso Cutura € 3.000.000

Fosso Sant’Andrea € 500.000

Fosso Suriani € 2.000.000

Sottopassi ferroviari

Fosso Calzona (Ente attuatore Provincia) € 4.270.000

Fosso Galera-Antonucci € 1.000.000

Fosso Cutura-Badessa € 2.000.000

Fosso Trainiti € 930.000

Fosso Sant’Anna € 1.000.000