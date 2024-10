Tropea, appaltati per oltre 380mila euro i lavori di messa in sicurezza del costone dell’Isola crollato

L’area dei crolli, lato mare

Per i lavori di consolidamento del tratto Nord-Ovest dello scoglio di Santa Maria dell’Isola, sempre più fragile nel tempo ed interessato da importanti crolli da Pasqua dello scorso anno, ben 38 aziende hanno avanzato la loro offerta alla Stazione unica appaltante della Provincia di Vibo Valentia, senza alcuna esclusione di gara. Ad aggiudicarsi l’intervento dell’importo complessivo di 515mila euro, è stato il Consorzio stabile grandi infrastrutture italiane – Società consortile arl, con sede a Catanzaro, per circa 380mila euro. L’importo iniziale dell’appalto è stato suddiviso in tre parti: circa 415mila euro per lavori soggetti a ribasso d’asta, oltre 61mila euro per i costi della manodopera e circa 37mila euro per oneri di sicurezza.

I lavori, la cui esecuzione inizierà dopo la formalizzazione dell’aggiudicazione, dovranno essere completati entro 168 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna del cantiere. Il responsabile unico del progetto dell’intervento è l’ingegnere Vincenzo Galizia del Comune di Tropea, mentre per la fase di affidamento è responsabile l’architetto Carolina Bellantoni della Provincia di Vibo Valentia.

La realizzazione dell’opera viene finanziata attraverso i fondi previsti dalla Legge 145/2018 per le infrastrutture e la sicurezza del territorio. L’intervento che si andrà a realizzare riguarderà dunque il consolidamento della zona, con una riduzione dell’impatto ambientale sui lavori attraverso l’adozione di pratiche innovative.