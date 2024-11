Natale a Vibo, Confesercenti critica Soriano: «Ha disertato l’incontro organizzativo con noi, parla solo con i suoi “elfi”»

Il Natale “più vibonese di sempre”, questo lo slogan scelto dall’amministrazione Romeo, si scontra già con la presidente di Confesercenti-Fismo, Antonella Petracca, che punta il dito contro l’assessore Stefano Soriano «dimentico» del tavolo tecnico che era stato fissato per giovedì 14 alle ore 15 con gli operatori del commercio. La Petracca, inoltre, ironizza e s’interroga sulla locandina ufficializzata dal Comune una settimana fa, che annuncia gli eventi natalizi a Vibo dal 7 dicembre al 6 gennaio, definendola «spumeggiante». La sua perplessità nasce dal fatto che il manifesto sia stato pubblicato l’8 novembre, il giorno dopo un incontro tra l’assessore Soriano e le associazioni di categoria, conclusosi, secondo lei, con un «nulla di fatto».

«Dimentica e diserta tavolo tecnico per gli eventi natalizi già in forte ritardo, senza nemmeno preavviso», commenta così in un comunicato stampa la presidente di Confesercenti-Fismo, la situazione organizzativa del Comune per gli eventi natalizi in città. «Forse troppe deleghe da seguire? – incalza Petracca – O, forse, aveva già organizzato preferendo confrontarsi solo con un ristretto gruppo di persone a lui più vicine? Di fatto, era il 9 ottobre, già tardi – sottolinea – quando l’assessore alle Attività produttive, Stefano Soriano, dichiarava alla stampa di aver avviato un’interlocuzione con gli operatori del commercio. C’è da chiedersi chi sarebbero gli operatori del commercio a cui fa riferimento l’assessore? Perché, nei fatti, è per giovedì 7 novembre, ben 29 giorni dopo – sottolinea nella nota Petracca – che l’assessore Soriano convocava le associazioni del commercio l’ordine del giorno “Manifestazioni natalizie”».

«Nonostante il lungo tempo trascorso l’assessore, non avendo invitato quanti si erano fatti avanti nel proporre eventi per l’occasione e mantenendo riserbo sugli stessi, non è stato possibile stilare un calendario degli eventi – ha asserito Petracca -. Davvero singolare un’interlocuzione senza risultati». La Confesercenti, «ha tuttavia chiesto lumi in merito all’esito della manifestazione d’interesse oramai scaduta per sponsorizzare installazione e posa in opera alberi di natale luminosi. L’assessore Soriano – prosegue la nota – riferiva che “la manifestazione è andata deserta”, che “qualcuno si era fatto avanti ma nulla di certo”. Al reale rischio di rimanere anche quest’anno senza albero – ha aggiunto Petracca – è stata la Cisal a riferire che si sarebbe “attivata per venire incontro a questa mancanza”».

In qualità di sindacalista, Petracca ha fatto sapere di aver poi osservato che «si sono spesi ben 30.500 euro (determina del 06.11) per le luminarie di quest’anno evidenziando che decurtando le vie principali si illuminerà meno». Sui mercatini di Natale poi ha sottolineato che «vi è l’incognita delle casette di legno, non disponibili per tutti considerato che una parte di esse sono in uso ad alcuni commercianti di frutta e verdura in via delle Clarisse». Per la sindacalista insomma, «l’incontro del 7 novembre sembrava essere destinato a un nulla di fatto in attesa di giovedì 14, invece, nella notte sembra sia accaduto qualcosa poiché l’indomani, 8 novembre, la stampa pubblica la notizia “Dal 7 dicembre al 6 gennaio il Natale più vibonese di sempre. Mercatini di Natale, la via dei Presepi, la città dell’albero. Musica, eventi, visite guidate”».

«A cosa serve – ribadisce Petracca – riunirsi giovedì 14 novembre quando, all’indomani dell’incontro del 7 novembre esisteva questa spumeggiante locandina? Cosa è davvero accaduto nella magica notte tra il 7 e l’8 novembre? Sono già comparsi gli Elfi che avrebbero operato la prima magia di questo Natale? Facezie a parte, la realtà pare superi la fantasia e i fatti raccontano che giovedì 14 le associazioni fossero puntuali all’incontro delle ore 15, mentre l’assessore Soriano no e non abbia neppure risposto alle ripetute telefonate dei presenti e della segretaria del sindaco». Sulla gestione poi delle relazioni con le associazioni di categoria Petracca poi aggiunge: «Il Comune non è un’entità privata, ma un’istituzione al servizio di tutti i cittadini e delle diverse realtà che lo compongono. Tale comportamento denota una gestione autoritaria della situazione, come se l’assessore considerasse questo incarico come un’opportunità per fare il bello e cattivo tempo, piuttosto che rappresentare gli interessi di tutti».

«Le associazioni di categoria, operano volontariamente con impegno e passione alla rappresentanza degli interessi del commercio e dello sviluppo locale. Il nostro contributo, e non di alcuni – precisa – dovrebbe essere valorizzato e ascoltato, piuttosto che ignorato. Rifiutare il confronto con queste realtà, non solo mina la collaborazione necessaria per il progresso della nostra comunità, ma trasmette anche un messaggio molto poco democratico. Le decisioni che riguardano il nostro territorio dovrebbero essere frutto di un confronto partecipato, non di una gestione autoritaria. Pertanto – conclude Petracca – invito il “democratico” assessore Soriano a considerare l’importanza di un dialogo leale con le associazioni di categoria per il bene comune e per dare, insieme, un futuro migliore alla nostra comunità».