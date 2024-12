Scuole aperte. Domani, nonostante l’allerta meteo arancione, le scuole di Vibo Valentia resteranno aperte. È quanto fa sapere il Comune di Vibo Valentia attraverso un post sul suo profilo Facebook, definendo “fake news” le notizie di senso contrario: «L’amministrazione comunale smentisce le notizie che circolano sui social riguardo ad una chiusura delle scuole di Vibo Valentia per lunedì 9 dicembre».

In queste ore una perturbazione di origine atlantica sta apportando maltempo sparso su parte del territorio Vibonese e in particolare lungo le coste con fenomeni che comunque sconfinano fin verso le aree più interne in modo intermittente. Nelle prossime ore però l’arrivo di aria più fredda da Nord causerà ulteriore maltempo accompagnato da un generale e lieve calo delle temperature con nevicate che potranno raggiungere i monti delle Serre a circa 1400 m di quota. Situazione che non cambierà domani, lunedì 9 dicembre. La Protezione civile ha emesso un’allerta aranzione che comprende il Vibonese e il Tirreno catanzarese e cosentino.