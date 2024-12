Turismo, Rocca Nettuno di Tropea volta pagina dopo il fallimento della tedesca Fti: la gestione delle prenotazioni torna all’Aldiana Club

Le prenotazioni già aperte sul sito della struttura

Lo storico complesso turistico di Rocca Nettuno a Tropea riapre i battenti dal 1° maggio 2025, sotto la gestione dell’Aldiana Club (come circa 10 anni fa). Le voci che si sono rincorse in questi ultimi giorni erano dunque fondate, dal momento che sul sito ufficiale sono già aperte le prenotazioni nella struttura a ridosso del mare. Ad accogliere positivamente la notizia, dopo il fallimento del tour operator tedesco Fti che gestiva il grosso delle prenotazioni su Tropea, avvenuto a inizio estate quest’anno, è l’associazione Albergatori cittadina (Asalt). «Apprendiamo – hanno scritto gli albergatori tropeani del sodalizio in un post sui social – che lo storico complesso turistico Rocca Nettuno di Tropea riaprirà le sue porte il 1° maggio, sotto una nuova e prestigiosa gestione dell’Aldiana Club Rocca Nettuno Calabria, marchio premium del gruppo Dertour, leader nel segmento dei club in Europa».

La struttura e la spiaggia annessa

«La struttura, che non ha certo bisogno di presentazioni – prosegue l’Asalt -, vanta 290 camere e un ricco servizio all-inclusive, con accesso a un ristorante principale e diversi bar. Per gli ospiti più esigenti, il resort mette a disposizione anche un ristorante sulla spiaggia e una pizzeria à la carte. Non mancano infine spazi dedicati al benessere e al relax: piscina, centro wellness e area fitness saranno infatti a completa disposizione dei clienti, per rendere il soggiorno ancora più piacevole. Prepariamoci dunque a una nuova stagione di comfort, qualità e relax in una delle località più suggestive della Calabria: Tropea».

Rocca Nettuno vista dal mare

Il gruppo Fti Touristik, terzo in Europa per importanza, con circa 90 filiali nel mondo, 6 marchi e 11mila dipendenti, era il principale canale di distribuzione di pacchetti turistici dalla Germania. Il suo fallimento questa estate ha colto di sorpresa gli operatori turistici della Costa degli Dei. Fti aveva imboccato il tunnel del fallimento con l’arrivo della pandemia, che ha condotto infine all’apertura di una procedura concorsuale con i libri della società portati in Tribunale a Monaco il 3 giugno scorso. Una situazione che non interessò solamente i dipendenti del gruppo, ma che ebbe pesanti ripercussioni anche su tutte le località turistiche che avevano in Fti il principale operatore per soggiorni prenotati dalla Germania e non solo.