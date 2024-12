Tropea, il Comune vara (per la terza volta) il bando per il servizio mensa destinato alla scuola dell’infanzia e alla primaria

Il Comune di Tropea è alla ricerca di un nuovo gestore per il servizio di refezione scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria. Dopo due tentativi di affidamento andati a vuoto, l’Ente ha pubblicato una nuova determina, giovedì, per l’avvio di una procedura aperta (ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023). Un servizio, definito nel documento dei commissari straordinari antimafia come «strumentale all’attività scolastica e strettamente correlato al diritto all’istruzione».

Scaduto il contratto con la precedente ditta, per l’anno scolastico 2023-2024, il Comune ha avviato una prima procedura di gara a settembre di quest’anno. L’unica offerta pervenuta è stata esclusa a causa di una «carenza documentale nell’offerta tecnica, rendendo inapplicabile l’istituto del soccorso istruttorio». Una seconda procedura avviata poi a novembre, per garantire il servizio nel periodo novembre-dicembre, non ha ricevuto alcuna offerta, portando così l’Ente ad affidare d’urgenza il servizio per soli due mesi alla ditta Sorico srl di Simeri Crichi.

Il valore stimato dell’appalto ora messo a bando per il periodo gennaio-giugno 2025 è di 84.075,20 euro. La procedura di gara si svolgerà attraverso il portale MePA e il termine per la presentazione delle offerte è di 20 giorni dalla pubblicazione. La commissione straordinaria si augura quindi che «la nuova procedura di gara possa portare all’individuazione di un nuovo gestore per il servizio di refezione scolastica, garantendo un servizio di qualità agli alunni delle scuole di Tropea».