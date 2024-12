Dalla Lapponia alla Calabria: il lungo viaggio di Babbo Natale che arriva (appisolato) in treno alla stazione di Vibo Marina

A organizzare la simpatica iniziativa è stata l'associazione Marea che spera in futuro di poter arricchire l'evento con ulteriori attività

Niente slitta trainata dalle renne. Questa volta Babbo Natale ha deciso di fare un viaggio più confortevole e ha preso il treno, comodamente seduto sulla poltroncina di una vettura ferroviaria. Forse un po’ stanco a causa del lungo viaggio, dalla Lapponia fino in Calabria, si era appisolato, al punto che gli organizzatori hanno dovuto battere qualche colpetto con le nocche della mano sul finestrino per invitarlo a scendere.

Babbo Natale giunto a Vibo Marina

Il tanto atteso “nonno” in abito rosso, barba bianca e occhiali (data la sua età è inevitabile che manchi qualche diottria) è arrivato nel tardo pomeriggio del 22 dicembre alla Stazione ferroviaria di Vibo Marina, dove ad accoglierlo c’erano un gruppo di bambini e una piccola folla di curiosi. Successivamente, dopo aver distribuito caramelle ai più piccoli, Santa Claus (così chiamato al Polo Nord) si è recato all’esterno della Stazione per piantare delle piccole stelle di Natale nelle aiuole del piazzale. La simpatica iniziativa è stata organizzata dall’associazione Marea che spera, per gli anni a venire, di poter implementare l’evento arricchendolo di ulteriori aspetti.