Scuola di Porto Salvo inagibile da 4 anni, il Comune di Vibo ottiene 400mila euro dal ministero per il recupero della struttura

Al recupero dell’edificio storico di Porto Salvo che ha ospitato per generazioni la scuola dell’infanzia e la primaria, chiuso per inagibilità da quasi 4 anni, il ministero dell’Istruzione e del Merito ha recentemente destinato 400mila euro. Ad annunciarlo è il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo il quale, attraverso un comunicato stampa, ha posto l’accento sull’attività che in questi mesi sta svolgendo il settore dei Lavori pubblici: «La nostra attenzione verso le esigenze della popolazione scolastica della città e delle frazioni è altissima. A conferma di ciò – ha sottolineato Romeo -, sono lieto di annunciare che il Comune di Vibo Valentia è riuscito ad ottenere ulteriori 400mila euro per il completamento della scuola infanzia-primaria di Porto Salvo. Ringrazio l’assessore Salvatore Monteleone e la dirigente Lorena Callisti che, oltre all’attività ordinaria, monitorano costantemente tutte le nuove possibili forme di finanziamento utili a completare progetti di fondamentale importanza per la città».

A spiegare nel dettaglio la natura del nuovo finanziamento è l’assessore Monteleone: «Si tratta di somme che il settore Nuove opere del Comune di Vibo ha richiesto, nel settembre scorso, al ministero dell’Istruzione e del merito; somme destinate proprio al completamento di edifici scolastici. È un finanziamento che si aggiunge a quello già stanziato dalla Regione Calabria di 420mila euro, per utilizzare i quali siamo solo in attesa della firma della convenzione, dopodiché verranno celermente avviate le procedure propedeutiche alla definizione della gara d’appalto e alla successiva realizzazione. La nuova somma ci porta ad avere a disposizione oltre 800mila euro con cui riusciremo a concludere e consegnare una scuola rimessa completamente a nuovo».

Sulla travagliata vicenda del recupero dell’edificio si batte da anni il Comitato “Insieme per Porto Salvo” che, proprio a settembre, attraverso uno dei suoi componenti, Ilenia Iannello, era tornato a tenere alta l’attenzione per velocizzare la burocrazia tra Regio e Comune per avviare con celerità il cantiere mai partito finora. Una condizione, aveva sottolineato per l’occasione la stessa Iannello, che «costringe i bambini della frazione a frequentare altri plessi, con difficoltà logistiche e un profondo senso di incertezza sul futuro della loro scuola».