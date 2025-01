Limbadi, il Comune vara il bando per il Servizio civile universale suddiviso in quattro aree d’intervento. Ecco come aderire

Il Comune di Limbadi ha approvato il progetto di Servizio civile universale per l’anno 2025, rivolto a 12 giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, suddiviso in quattro aree di attività utili per la comunità locale:

Progetto 1: Anziani proattivi;

Anziani proattivi; Progetto 2: In biblioteca per crescere insieme;

In biblioteca per crescere insieme; Progetto 3: In Protezione civile per imparare a difendere la natura;

In Protezione civile per imparare a difendere la natura; Progetto 4: Comunità inclusive oltre le diversità (disabili).

La scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata per il 18 febbraio alle ore 14. «I candidati – si legge nella delibera di giunta – devono presentare la domanda di partecipazione attraverso la piattaforma Dol», raggiungibile da qui. Per accedere al servizio è «necessario usare le proprie credenziali Spid». Attraverso la realizzazione del programma d’intervento, il Comune di Limbadi si pone l’obiettivo di «coinvolgere i giovani in attività a servizio della comunità locale, in particolare nei settori dell’assistenza agli anziani, della cultura, della Protezione civile e dell’inclusione sociale».