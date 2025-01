Limbadi, il Comune individua la ditta per la gestione della rete idrica: la spesa è di 58mila euro per 3 anni

Il Comune di Limbadi ha aggiudicato la gestione e manutenzione ordinaria della rete idrica comunale alla ditta Maruca Giuseppe, con sede a San Nicola De Legistis, frazione di Limbadi. L’affidamento, della durata di tre anni, è avvenuto tramite trattativa negoziata sulla piattaforma Mepa, mediante confronto tra preventivi. La procedura di gara, indetta con determina n. 329 del 29 novembre 2024, ha visto la partecipazione delle ditte Elcab Impinati srl e Maruca Giuseppe, entrambe di Limbadi. L’offerta presentata dalla ditta Maruca si è aggiudicata l’appalto con un ribasso del 5,05% (pari a 58mila euro) sul prezzo a base d’asta fissato a 63.464,46 euro, iva inclusa.

L’aggiudicazione, si legge nel documento, è stata «disposta con urgenza per garantire la continuità di un servizio essenziale come quello idrico. Tuttavia, il Comune si riserva di revocare l’affidamento qualora le verifiche in corso sui requisiti del vincitore dovessero avere esito negativo». Attualmente «l’amministrazione comunale è in attesa di ricevere il certificato di regolarità fiscale e i certificati dei carichi pendenti e giudiziale della ditta Maruca» e la stipula del contratto avverrà solo dopo l’acquisizione di tali documenti. L’impegno di spesa è stato ripartito sul bilancio di previsione 2025/2027 in tre rate annuali di 21.154,82 euro.