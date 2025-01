I carabinieri di Mileto sequestrano due fucili e munizioni, arrestati due fratelli

Prosegue senza sosta l’attività del Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia per il controllo del territorio, volta a contrastare il fenomeno della detenzione abusiva e clandestina di armi. A Mileto, i Carabinieri della locale stazioni insieme ai militari di San Calogero, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno tratto in arresto due fratelli per i reati di detenzione abusiva di armi e detenzione di armi clandestine.

Nel corso delle perquisizioni i militari hanno rinvenuto e sequestrato due fucili, di cui uno con matricola abrasa e circa 300 munizioni di vario calibro.

I due fratelli sono stati tradotti presso la casa circondariale di Vibo Valentia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione rappresenta un ulteriore importante risultato nell’ambito della strategia condivisa tra l’Arma dei Carabinieri e la Procura di Vibo Valentia guidata da Camillo Falvo per contrastare la criminalità e garantire la sicurezza della popolazione. La collaborazione tra Forze dell’Ordine e Autorità Giudiziaria si conferma un elemento essenziale per combattere la diffusione illegale di armi sul territorio.