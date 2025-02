Vibo, il Comune incassa oltre 100mila euro grazie alla Tassa di soggiorno 2024. L’assessore Soriano: «Ora spazio a iniziative turistiche»

«Il lavoro che stiamo compiendo inizia a produrre gli effetti auspicati ed i risultati sono tangibili». Commenta soddisfatto l’assessore alle Attività produttive del Comune di Vibo, Stefano Soriano, i primi dati relativi agli incassi della Tassa di soggiorno relativa allo scorso anno. Un introito di «di circa 100mila euro» ha precisato, al quale vanno aggiunte «le ultime due mensilità non ancora contabilizzate per intero». Per l’assessore dunque, «il dato non può che confortarci e confermare che siamo sulla strada giusta».

Dal capitolo di bilancio nel quale confluisce la Tassa di soggiorno, «che è una tassa di scopo», ha precisato in un comunicato stampa l’assessore, ora bisogna attingere. «Le cifre devono essere necessariamente re-investite sul territorio sottoforma di iniziative e manifestazioni legate all’attrazione turistica. Nel 2022 – ha spiegato ancora Soriano – l’Ente aveva incassato 39.359 euro, nel 2023 61.632, nel 2024 100.751; ed ancora questi ultimi non sono numeri definitivi. Ciò significa che vi è stato un aumento percentuale del 63% rispetto all’anno precedente».

Un aumento, per Soriano, che «non è frutto del caso. Sin dal nostro insediamento – ha sottolineato – abbiamo messo a punto una strategia che si sta rivelando efficace, coinvolgendo non solo tutti i settori interessati: dal Suap alla Polizia locale, dalla Soget che si occupa della riscossione ed ha predisposto una nuova piattaforma di gestione, al supporto fondamentale della Questura. Ma abbiamo instaurato un proficuo rapporto di collaborazione con gli albergatori del territorio, cercando di sensibilizzarli e facendo comprendere a tutti che versare la tassa di soggiorno ha un ritorno di gran lunga più importante rispetto al ridotto esborso richiesto».

«Un ringraziamento doveroso lo voglio rivolgere anche agli Uffici e ai dipendenti che stanno lavorando con abnegazione anche su questo fronte. Siamo certi – ha in fine concluso l’assessore Soriano – che per il 2025 riusciremo ad ottenere risultati straordinari che si tradurranno in servizi e iniziative a tutto vantaggio del turismo e anche della cittadinanza intera».