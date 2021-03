Fermato con la cocaina nel marsupio, chiesto il processo per 35enne di Filogaso

La sostanza stupefacente saltata fuori nel corso di un controllo sul territorio ad opera della polizia

Detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Questo il reato per il quale la Procura di Catanzaro ha chiesto al gup il rinvio a giudizio di Ivan Greco, 35 anni di Filogaso, poiché trovato in possesso di 21,34 grammi di cocaina dai poliziotti del commissariato di Catanzaro Lido. La sostanza stupefacente, al termine di una perquisizione, era stata rinvenuta dai poliziotti all’interno di un marsupio che Greco portava a tracolla. Posto ai domiciliari, in sede di convalida dell’arresto Greco aveva sostenuto di aver acquistato la cocaina a Catanzaro per consumarla con gli amici a Capodanno. Successivamente era stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria, revocata poi su istanza dell’avvocato Santo Cortese che lo assiste anche per la richiesta di rinvio a giudizio e l’udienza preliminare fissata per il 18 maggio.