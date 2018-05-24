Il Riesame accoglie l’istanza della difesa. Il giovane si trova sotto processo per una vicenda di droga ed armi. E’ imputato anche per una sparatoria avvenuta in piazza Municipio

Lascia il carcere per gli arresti domiciliari Loris Palmisano, 22 anni, di Vibo Valentia, detenuto dal febbraio scorso a seguito dell’aggravamento della misura della custodia cautelare disposta dalla Corte d’Appello di Catanzaro. A decidere per i domiciliari è stato il Tribunale del Riesame in accoglimento di un’istanza dell’avvocato Francesco Stilo. Loris Palmisano si trova sotto processo per detenzione ai fini di spaccio di marijuana, ricettazione di una pistola, detenzione abusiva dimunizioni, detenzione e porto illegale di arma clandestina. Nel gennaio scorso Loris Palmisano era stato arrestato dalla polizia poiché, pur autorizzato a lasciare i domiciliari per delle visite mediche, era stato sorpreso in strada in compagnia di una persona nota alle forze dell’ordine ed in luogo ben diverso dallo studio medico.

Il 30 gennaio il giudice nel convalidare l’arresto non aveva però applicato alcuna misura e – dopo la richiesta dei termini a difesa avanzata dall’avvocato Francesco Stilo – il processo per tale episodio di evasione dagli arresti domiciliari è stato rinviato al 17 luglio. Quindi l’aggravamento della misura disposta dalla Corte d’Appello motivata oltre, che per il reato di evasione dai domiciliari, pure dalla chiusura delle indagini da parte della Procura di Vibo Valentia relativamente ad una sparatoria in piazza Municipio – avvenuta il 10 luglio del 2016 – che vede indagato il 22enne con le accuse di tentato omicidio, aggravato dai futili motivi. Ora la nuova detenzione ai domiciliari decisa dal tribunale del Riesame.

