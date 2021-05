Vibo, Palazzo Gagliardi torna a rivivere con «il Maggio dei libri»

L’assessorato alla cultura, all’istruzione e allo spettacolo del comune di Vibo Valentia promuove il “Maggio dei libri”. L’evento si svolgerà dal 15 al 31 maggio nello storico Palazzo Gagliardi a Vibo Valentia. Ricco il calendario che prevede un contest “Il libro del cuore” rivolto alle scuole della città in collaborazione con l’Associazione culturale Agrodolce”.

Sabato 15 maggio alle 17.30 l’inaugurazione della kermesse con l’allestimento delle scale di Palazzo Gagliardi ad opera del maestro Antonio La Gamba e la partecipazione di Giuseppe Ingoglia che legge le terzine in dialetto calabrese di Paolo e Francesca. Alle 18 l’incontro con l’autore, lo chef Natale Giunta che presenta “Io non ci sto”. Il coraggio di un uomo contro la mafia.

Il 21 maggio ore 18 presentazione del libro “Quella bimba dai capelli rossi”, autore Pietro Comito

Il 22 maggio alle ore 18 la presentazione del documentario “Dopo il silenzio Nuovi scrittori Calabresi” di Giulia Mancini

Il 28 maggio alle ore 18 la presentazione del video “Il libro del cuore” curato dall’Associazione Agrodolce.

Il 29 maggio alle ore 18 il giornalista Maurizio Bonanno presenta “Dante esoterico” in collaborazione con l’Accademia templare sezione di Vibo Valentia