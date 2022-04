Vibo Valentia aderisce al Maggio dei libri: ecco tutti gli eventi

Ricco il calendario, con iniziative che si terranno in quasi tutti i giorni del mese. Il 7 in programma l'apertura della biblioteca comunale, il 19 il passaggio del testimone di Capitale del libro alla città di Ivrea

Anche quest’anno la città di Vibo Valentia aderisce a “Il Maggio dei libri”, l’iniziativa nazionale promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. Ricco il calendario degli eventi, che si svolgeranno a partire dal 2 maggio e sino alla fine del mese, sviluppandosi su tre diverse direttrici: leggere per comprendere il passato, leggere per comprendere il presente, leggere per comprendere il futuro. Di seguito il calendario completo, con date, orari e location.

Maggio dei libri a Vibo: il programma

● 2/05, ore 11.30 – Palazzo Gagliardi: Presentazione del libro “L’orto sull’albero” di Francesco Mangano con l’Ipseoa E. Gagliardi – indirizzo agricoltura e sviluppo rurale

● 3/05, ore 11.00 – Palazzo Gagliardi: “La Grammatica cinese” di G. Cinquegrana – Xia LijuanR.Barone con il Liceo Statale V. Capialbi – Presenta G. Cinquegrana