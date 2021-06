Vibo, all’auditorium Santo Spirito il concerto di due giovani musicisti

Altro concerto nell’auditorium Santo Spirito di Vibo Valentia: domani, 22 giugno alle ore 18, saranno protagonisti i giovani fisarmonicisti Rosario Chieffallo e Gabriele Corsaro per la stagione musicale organizzata congiuntamente dal Conservatorio e da Ama Calabria con il sostegno del Mic Direzione Generale Spettacolo dal vivo.

I due giovani musicisti

Rosario Chieffallo, nato nel 2003, è allievo di Fisarmonica del M° Mario Stefano Pietrodarchi del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia. Ha partecipato al 4° concorso internazionale di musica “Gustav Mahler” di Trebisacce CS, classificandosi 1° della sua categoria. Ha frequentato diversi Masterclass, tra i quali, quello con il M° Yuri Shishkin ed il M° Luca Colantonio.

Gabriele Corsaro, nato nel 2005 è allievo presso il conservatorio “Fausto Torrefranca” del M° Mario Stefano Pietrodarchi. Ha partecipato a numerose Masterclass con docenti del calibro di Y.Shiskin,G.Draugsvoll , V.Vasovic , F.Angelis , L.Colantonio . Ha vinto 5 primi premi di cui alcuni assoluti in prestigiosi concorsi nazionali e internazionali. Nel 2018 si è esibito in qualità di solista al fianco dell’Orchestra del Conservatorio di Vibo Valentia e nello stesso anno ha suonato anche nei Musei Vaticani a Roma.

Il programma della serata

Di particolare interesse il programma presentato dai due giovani artisti: Rosario Chieffallo eseguirà di Wladislaw Zolotaryov Il Monastero di Firaponte, di Domenico Scarlatti la Sonata K. 115 in Do minore e di Franck Angelis Amalgame; Gabriele Corsaro propone di Domenico Scarlatti la Sonata K 201 in Sol Maggiore, di Ole Schmidt la Toccata n. 1, di Franck Angelis Etude e di Pablo De Sarasate Introduzione e Tarantella

Maggiori informazioni possono essere tratte consultando il link:

https://www.amaeventi.org/evento/chieffallo-corsaro/