Vibo, anche l’istituto tecnico-economico Galilei ottiene il via libera al corso quadriennale

Anche l’Istituto tecnico economico “Galilei” di Vibo, così come il liceo scientifico Berto, ha ottenuto il via libera ministeriale per la realizzazione di un percorso quadriennale che sarà attivo dall’anno scolastico 2022-2023. Le iscrizioni sono aperte fino al 28 gennaio.

Soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico Genesio Modesti: «Il “Galilei” è l’unico istituto tecnico in tutta la Calabria ad essere stato ammesso alla sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado, come da elenco pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione il 21 gennaio 2021». Pertanto «il diploma quadriennale in amministrazione, finanza e marketing (afm) è un percorso assicura il conseguimento delle stesse competenze previste per l’indirizzo A.F.M. di durata quinquennale utilizzando metodologie didattiche innovative».

«Riportare a 4 anni il corso di studio delle scuole superiori come avviene in molti paesi europei – aggiunge il preside – è una prospettiva che ci ha stimolato a progettare un percorso basato su una didattica innovativa che prevede il potenziamento dell’istruzione tecnica, con lo scopo di realizzare esperienze innovative in grado di fornire la preparazione adeguata sia per affrontare gli studi universitari che il mondo del lavoro. Il percorso quadriennale – conclude il dirigente Modesti – potenzia l’informatica e le materie professionali puntando alla piena padronanza della lingua inglese e all’acquisizione di soft skills».