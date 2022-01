Vibo, il liceo scientifico “Berto” avvia il percorso quadriennale: ok dal Ministero

Il Liceo Scientifico “G. Berto” di Vibo ha ottenuto l’autorizzazione ministeriale per attivare dall’anno scolastico 2022/2023, il percorso quadriennale. Una formazione di quattro anni al termine dei quali gli studenti conseguono il diploma di liceo scientifico.

Il percorso quadriennale

Il corso quadriennale non è solo un percorso di studi più breve e tanto meno è una scorciatoia per giungere più rapidamente o più facilmente al diploma. Gli obiettivi di apprendimento restano quelli generali e stabiliti a livello nazionale per i licei di cinque anni, così come uguale resta l’esame di stato conclusivo. Tuttavia, alcune caratteristiche rendono unico questo percorso. Cambiano soprattutto la metodologia, le competenze, i contenuti, l’organizzazione.

Cosa cambia

La complessità del reale necessita di un approccio multidisciplinare e interdisciplinare: il progetto del Liceo Berto prevede la revisione della didattica attraverso la riprogettazione dei contenuti e la promozione di nuovi modelli di apprendimento. Gli strumenti digitali e il loro utilizzo anche attraverso l’uso di piattaforme di e-learning sono parte del progetto, così come il potenziamento delle competenze linguistiche attraverso compresenze e insegnamento veicolare. Nello sviluppo delle discipline del curricolo grande attenzione verrà dedicata ai temi della transizione ecologica e digitale in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.

Un nuovo modo di pensare al tempo scuola, in cui l’istituto e i docenti si impegnano nello sviluppare un percorso di studi rinnovato, ma che parallelamente necessita di studenti particolarmente motivati e consapevoli.

Il gruppo di progettazione, coordinato dalla prof.ssa Anania, ha lavorato alacremente alla stesura del progetto sfruttando tutte le possibilità offerte dal bando, attingendo alle buone pratiche diffuse nel Liceo e valutando attentamente e scrupolosamente le diverse proposte che di volta in volta emergevano. Il progetto del Liceo Berto è primo nella graduatoria regionale, attestazione di un percorso ben strutturato.

Le parole della dirigente Calabrese

«Siamo entusiasti di partire con questa sperimentazione e siamo consapevoli che la sfida che dobbiamo affrontare non è semplice, – continua la dirigente, prof.ssa Caterina Calabrese – ma non è la prima volta che liceo scientifico Berto si cimenta in percorsi innovativi e impegnativi conseguendo sempre risultati di alta qualità grazie all’impegno, alla dedizione, alla cura che i docenti dedicano alla scuola e ai propri studenti. Gli studenti, che sono il riferimento costante del nostro fare scuola quotidiano».

Il percorso quadriennale del liceo scientifico si pone sul territorio come quell’opportunità che ad oggi mancava, una grande opportunità per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado che in questi giorni stanno compiendo la scelta della scuola superiore.