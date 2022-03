Vibo, riparte il teatro amatoriale: ad aprile via alla rassegna in vernacolo

Riprendono le attività del teatro amatoriale dopo il lungo stop imposto alla pandemia. È stata, infatti, presentata la quinta rassegna in vernacolo che si terrà tra aprile e giugno all’auditorium dello Spirito Santo in via Fiorentino a Vibo Valentia. Una ripresa che – spiega il promotore Carmelo Genovese – «vuole essere uno scambio di idee e riflessioni su alcuni temi attuali di vita quotidiana, sarà un percorso con la sua storia, cultura, tradizioni che ci farà riflettere su molti argomenti di vita vissuta. Questa edizione sarà dedicata a Rocco Lico, prematuramente scomparso, che ha dato tanto al teatro amatoriale della compagnia teatrale di San Costantino. Con lui abbiamo avuto bei momenti di collaborazione in diverse opere teatrali in quel di San Costantino, condividendo momenti e serate di spettacolo in giro per tutta la provincia e oltre in pura allegria e serenità». [Continua in basso]

«Siamo fortemente convinti – aggiunge Genovese – che l’attività amatoriale, svolta in forma associativa e senza fini di lucro, contribuisce allo sviluppo del teatro in tutte le sue forme e rappresenta un insostituibile strumento di tutela e di trasmissione delle culture, lingue ed identità locali. Questa 5° edizione si svolgerà presso l’auditorium dello Spirito Santo in Via F. Fiorentino, di questo ringraziamo il presidente della Provincia Salvatore Solano, la consigliera Elisa Fatelli e il direttore del Conservatorio Vittorino Naso, da sempre vicini alle associazioni del territorio».

Di seguito il calendario delle serate, presentato da Rosario Gattuso della compagnia La Ribalta:

10 aprile: La Cantina delle Arti con Enzo D’Arco “Tempi di Versi”

con Enzo D’Arco “Tempi di Versi” 8 maggio: T eatro Hercules di Catanzaro con Piero Procopio” Prendi questa mano zingara”

con Piero Procopio” Prendi questa mano zingara” 15 maggio: Codex Compagnia Teatrale 8 & 9 di Rossano con “Volpi e Galline” 15.5

8 & 9 di Rossano con “Volpi e Galline” 15.5 22 maggio: La Ribalta Associazione culturale con “Storie di tutti i giorni”

con “Storie di tutti i giorni” 12 giugno: Compagnia Deliese con “ju bbella rrobba i me cuginu” (Giovanni Palumbo)

con “ju bbella rrobba i me cuginu” (Giovanni Palumbo) 26 giugno: Compagnia Teatro Popolare di Vibo Valentia con “U Massaru Carmelu” di D. Giuseppe Fiorillo

Il teatro amatoriale riparte così assolvendo anche ad una fondamentale funzione sociale, coinvolgendo nelle attività giovani e meno giovani e avendo un ruolo importante anche nell’occupazione del tempo libero, con percentuali di pubblico vicine, se non superiori, a quelle relative al teatro professionistico. L’appuntamento è dunque a partire dal 10 aprile. Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficienza a famiglie indigenti del Comune, tramite le parrocchie. I punti vendita degli abbonamenti sono: Corso 106 ubicato in Corso Umberto I° n. 106; Centro tende Borgia, viale Affaccio Vibo Valentia; Surgelati Ittipesca via Potiri N. 1 (sotto Hotel le Muraglie).