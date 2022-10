Spilinga, applausi per il Gran concerto dell’Orchestra sinfonica della Calabria

Un momento dedicato alla musica quello promosso a Spilinga con il Gran concerto dell’Orchestra sinfonica della Calabria. L’appuntamento, a ingresso gratuito, si è tenuto nel salone comunale di Piazza San Michele riscuotendo ampia partecipazione. L’Orchestra, composta da trenta elementi, è stata diretta dal maestro Martins Ozolins, direttore della Latvian National Opera-Ballet dal 2013 (Lettonia). Il professionista ha diretto numerosi concerti sinfonici, rappresentazioni d’opera e balletto nonché la maggior parte delle nuove produzioni della Latvian national opera-ballet. [Continua in basso]

Positivo il bilancio stilato dall’amministrazione comunale: «Tanti gli applausi tributati dal pubblico presente per l’evento culturale tenutosi nell’ambito del progetto “Vibo città valentissima”, per cui l’amministrazione comunale ha voluto ringraziare il Comune di Vibo Valentia per l’occasione offertagli nell’ambito di una propria programmazione». La serata è stata «un’occasione importante negli intendimenti dell’amministrazione comunale che vuole ridare al Salone scolastico, rifatto con questo obiettivo sulla storica struttura, quella funzione sociale e culturale che aveva avuto storicamente con molti eventi musicali, teatrali e di vario genere promossi in passato, per riportare momenti di svago e socio-culturali anche durante il periodo invernale. Sarà questo -specificano gli amministratori- un primo passo per altri eventi da seguire».

