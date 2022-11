Tropea, la storia della marineria e della Rupe in un evento targato Vela club

Lo storico napoletano Giovanni Caputo a confronto con studenti, velisti, cittadini. L’appuntamento realizzato in collaborazione con il Club per L'Unesco Città di Tropea, la Congregazione dei Bianchi di San Nicola, Istituto istruzione superiore di Tropea e Comune

Chi va per mare condivide due certezze: la prima, che la gassa d’amante è tra i nodi più importanti e diffusi al mondo. La seconda, che la marineria sorrentina è la più nobile tra tutte. L’evento promosso dal Vela Club Tropea è riuscito in modo non scontato, e grazie ad una capillare ricerca, ad unire la cittadina balneare con la storia della navigazione, grazie ad uno dei più quotati maestri d’ascia, restauratore, storico e attrezzatore di barche d’epoca oggi in circolazione: Giovanni Caputo, consulente dell’Antico cantiere del Legno Aprea. [Continua in basso]

Una scoperta tropeana

La sua scoperta, ovvero che il nodo noto come Gassa d’Amante è stato inventato dal nobile tropeano Niccolò Toraldo alla fine del Trecento, è stata protagonista della prima giornata di marineria storica promossa dal Vela Club Tropea insieme al Club per l’Unesco Città di Tropea e dalla Confraternita di San Nicola, secolare espressione morale e religiosa della nobiltà cittadina. Patrocinio, Comune di Tropea, Collaboratori, Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, Istituto Istruzione Superiore di Tropea.

Studenti e velisti

E proprio ai ragazzi impegnati nei corsi di scuola vela organizzati dall’associazione sportiva, è stata dedicata la prima parte della manifestazione, nelle aule del liceo classico cittadino, alla presenza del Preside Nicolantonio Cutuli e dell’insegnante Tilde Vallone. A loro, lo storico napoletano ha parlato a lungo delle diverse modalità di esecuzione di un nodo basilare per la pratica della vela, legando la trattazione ad elementi importanti di sicurezza, storia, educazione civica ed ambientale.