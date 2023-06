Tappeti di petali e di arte, a Potenzoni va in scena la 29esima edizione dell’Infiorata -Foto e Video

Grande partecipazione, circa 2mila persone, per l’ormai storico evento religioso e artistico che coinvolge in toto la piccola frazione di Briatico

È tra i momenti più attesi dell’anno. Rappresenta il cuore identitario di un borgo di poche anime che sta riuscendo a sponsorizzare la sua ormai storica Infiorata ben oltre i confini regionali. Centinaia di presenze hanno fatto tappa a Potenzoni, nel Briaticese nel giorno del Corpus domini. Visitatori dei centri limitrofi ma anche fuori provincia per un appuntamento capace di mescolare arte, tradizioni e fede. In tale data vengono realizzati -ormai da quasi 30 anni – decine e decine di tappeti floreali a tema sacro. Immagini che prendono vita dall’asfalto grazie al lavoro dei maestri infioratori. I temi, sempre legati alla Bibbia, alla vita dei santi, variano di anno in anno.

Il lavoro dei maestri infioratori

L’Infiorata, per Potenzoni, inizia mesi prima della giornata del Corpus domini. I componenti dei rioni, Glicine, Agave, Torre e Chiesa, si confrontano sui disegni da presentare. Ogni tappeto è frutto di studio, dall’utilizzo delle materie, alla scelta dei colori. Nulla viene lasciato al caso. La gestione della macchina organizzativa, è affidata all’associazione Potenzoni in fiore, guidata dalla presidente Francesca Artesi, la sfera religiosa è invece curata dalla parrocchia rappresentata da padre Luigi Scordamaglia. Il coinvolgimento del paese è totale, dai bambini agli anziani. Il lavoro non si esaurisce con la creazione dei tappeti floreali ma con l’abbellimento delle vie del paese. Ogni rione, poi, allestisce un altarino, funzionale al passaggio del Santissimo durante la solenne processione finale.

«Siamo molto soddisfatti del risultato, sia come lavoro per l’evento e sia come risposta dell’utenza che non solo numerosa, circa 2000 persone poco più. Ma, al di là dei numeri – tiene a precisare la presidente di “Potenzoni in fiore” Artesi– siamo felici per l’apprezzamento fatto da ciascun ospite alla vista delle opere. Personalmente volevo ringraziare tutti i maestri infioratori e tutti coloro che credono in noi. È stata una bella pagina per Potenzoni e per tutto il territorio».Come ormai usanza, una giuria popolare valuterà le opere d’arte naturale realizzate dagli infioratori. I voti, decreteranno il vincitore dell’edizione della manifestazione.

