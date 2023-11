Diventare grandi con i libri, iniziativa alla scuola media di Limbadi

“Diventare grandi con i libri”, è questo il tema del contest #ioleggoperché2023 a cui ha partecipato anche la scuola secondaria di I grado di Limbadi, che per l’occasione si è trasformata in un giardino ricco di sorprese. Nei giorni scorsi, infatti, è stata allestita una mostra espositiva dal titolo “Il giardino dei lettori”. Docenti e allievi hanno accolto familiari e cittadini in un percorso che ha incluso diverse sale di lettura, a partire da quella dedicata ai più piccoli. Spazio poi alla “Sala germoglio” che ha ospitato fiabe, favole, libri fantasy e di altri generi letterari. E poi la “Sala dei fiori” dove si trovano tutti i manufatti sulle letture svolte: è un tripudio di one pager, caviardage, scrapbook e lapbook sapientemente illustrati dai ragazzi. Ultima sala è la “Sala dell’albero” dove torreggia un grande albero le cui foglie contengono i pensieri sulla lettura di tutti gli alunni. Qui i genitori che sono stati invitati ad accomodarsi nel salottino, prendere un libro e leggere insieme ai propri figli. I docenti si dicono soddisfatti della riuscita dell’evento che ha messo al centro la lettura: «Tutto ciò è stato possibile solo grazie al lavoro di squadra della nostra comunità educante. Ringraziamo la dirigente, dott.ssa Piro, per la fiducia, i nostri preziosissimi ed energici collaboratori scolastici e i genitori per la collaborazione, il Comune, nella persona del sindaco Mercuri, e la libreria Mondadori di Vibo Valentia. Un grazie speciale va alle colleghe della scuola dell’infanzia di Coccorino che ci hanno prestato il bellissimo albero di cartone, simbolo delle forti radici che il seme della lettura fa crescere in ognuno di noi. Ma il ringraziamento più grande va ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, cuore pulsante della nostra scuola, che con il loro entusiasmo rendono possibile ogni cosa».

