“A surgiva d’u mari”, San Costantino di Briatico omaggia l’antropologo Lombardi Satriani

L’appuntamento si svolge in occasione del secondo anniversario della morte dello studioso. La manifestazione si aprirà con la presentazione di una scultura a lui dedicata realizzata dal maestro La Gamba

Nell’ambito delle attività che Casa Lombardi Satriani di San Costantino di Briatico (Vibo Valentia) organizza per ricordare Luigi M. Lombardi Satriani, il prossimo giovedì 30 maggio 2024, alle ore 19.00, nel secondo anniversario della morte del grande antropologo culturale, si svolgerà “A surgiva d’u mari”, iniziativa che trae il titolo dalla ballata che Mauro Geraci, antropologo, noto studioso dei poeti-cantastorie e cantastorie egli stesso, compose nel maggio 2022, all’indomani della scomparsa del suo amatissimo maestro.

«Nel richiamare la straordinaria sete di conoscenza, l’ampiezza d’interessi, la curiosità critica e le capacità di coinvolgimento proprie dello studioso calabrese – si legge in un comunicato dei promotori – la manifestazione, in un suggestivo cortile della storica abitazione della famiglia Lombardi Satriani, inizierà con la presentazione di una scultura dedicata all’antropologo, realizzata dal maestro Antonio La Gamba e donata da Officina fotografica, associazione di appassionati cultori di fotografia, molto vicina allo studioso per comunanza d’intenti e sensibilità».

A proseguire la serata sarà lo stesso Mauro Geraci con un concerto intitolato “Il mio Maestro, sorgente del mare”. Riflessioni di un allievo e cantastorie. «Con brani di sua composizione o tratti dai repertori di importanti poeti-cantastorie del Sud, Geraci – prosegue la nota – ricorderà la sintonia che, per diversi aspetti, ha legato la disposizione narrativa e politico-sociale dei cantastorie all’impegno antropologico e civile di Lombardi Satriani. Studioso che, sin dagli anni Sessanta in cui indagò i valori critici e contestativi scoperti nel folklore e nelle letterature popolari, rivelò una profonda vicinanza intellettuale al lavoro svolto da noti poeti-cantastorie quali Ignazio Buttitta, Cicciu Busacca, Matteo Salvatore, Franco Trincale e Otello Profazio (cantastorie calabrese scomparso lo scorso anno, che Geraci ricorderà in modo particolare riproponendo alcune sue composizioni)».

L’evento sarà anche l’occasione per conoscere le progettualità con cui la famiglia Lombardi Satriani intende dare continuità all’eccezionale vitalità conoscitiva e umana di Luigi M. Lombardi Satriani, la cui amplissima antropologia risulta ancor oggi ricca di possibili, appassionanti futuri.

LEGGI ANCHE: Briatico, ecco i vincitori del premio poetico letterario dedicato a Lombardi Satriani