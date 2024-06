Un particolare dell’Infiorata quest’anno

Anche quest’anno la tradizionale Infiorata realizzata a Zaccanopoli ha coinvolto numerosi cittadini, volontari ed artisti locali che, collaborando uniti, hanno creato un meraviglioso tappeto artistico in occasione della processione del Corpus Domini. Le strade del centro storico si sono trasformate in vere e proprie opere d’arte floreali, con disegni, motivi e colori che hanno reso omaggio alla natura e alla fede. Il tema di quest’anno è stato “La natura in fiore”, un omaggio alla bellezza e alla diversità della flora calabrese. Con pazienza e dedizione, sono stati disposti sui disegni realizzati dai madonnari con dei gessetti, petali di fiori, foglie e altri materiali naturali per formare disegni intricati e suggestivi. L’Infiorata è strettamente legata alla tradizione religiosa.

Le strade così finemente ed abilmente decorate fungono da percorso per la processione del Santissimo Sacramento ed è un momento di devozione e bellezza che coinvolge tutta la comunità ed i tanti forestieri che vi partecipano. I visitatori, infatti, hanno potuto passeggiare tra i vicoli del piccolo borgo sopra Tropea ed ammirare le creazioni realizzate intrise di tradizione, arte e spiritualità.