Tropea, due importanti concerti per la II edizione del Blue carpet Festival

Gli eventi di quest’anno

Il Marina yacht club (Myc) di Tropea si appresta a varare la seconda edizione del “Blue carpet Festival”, la rassegna musicale organizzata dalla società Porto di Tropea spa che prenderà il via sabato 13 luglio. Due sono gli appuntamento in calendario per quest’anno: il concerto di Mimmo Cavallaro e quello di Frankie & Canthina band. Questo sabato, spazio dunque ad uno dei più grandi cantautori calabresi che, con la sua musica popolare, animerà la risata alla scoperta della musica folkloristica. Per la serata conclusiva della seconda edizione del “Myc Blue carpet Festival”, il Marina village del Porto di Tropea ospiterà mercoledì 17 luglio Frankie & Canthina band. Un complesso storico della Capitale, trascinante e coinvolgente e che farà viaggiare il pubblico tra le note della musica soul, funky e dance degli anni ’70 e ’80.