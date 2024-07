A Gioia Tauro la statua della Madonna di Polsi realizzata dall’artista vibonese Gaudioso: «Grande emozione»

Una statua della Madonna di Polsi dell’artista di Zungri, Tonino Gaudioso è stata collocata nel cuore del quartiere Fiume a Gioia Tauro. La cerimonia, alla presenza della autorità civili e religiose, si è tenuta in piazza richiamando l’attenzione di un numeroso pubblico di fedeli. La sacra effigie è stata fortemente voluta da un anziano devoto, Domenico Scordo. Grande emozione per la presentazione della statua nella cittadina del Reggino: «Mi sento davvero onorato di aver potuto realizzare questa scultura commissionata da un semplice cittadino come “dono” a Gioia Tauro. In questi mesi ci siamo raccontanti l’amore e il sentimento che avevamo entrambi per la Madonna della Montagna».

I lavori sono partiti a febbraio: «L’opera è stata realizzata in vetro resina e ha richiesto vari passaggi. Oggi finalmente chiunque vorrà potrà ammirare la statua nella città di Gioia. Per me – evidenzia lo scultore zungrese – è un grande motivo d’orgoglio. L’ampia partecipazione, la presenza del sindaco Simona Scarcella, degli amministratori, la messa officiata in piazza dal locale parroco don Scordo, sono ricordi che porterò sempre nel cuore». Gaudioso, artista apprezzato per le sue opere a tema sacro, vanta all’attivo numerose partecipazioni a mostre internazionali. Tra i suoi lavori più recenti, la realizzazione della statua in marmo della Madonna della fontana collocata all’ingresso di Spilinga.