Zungri, macina consensi la compagnia teatrale “Don Mazza” che fa il pieno di pubblico all’ultimo spettacolo

Uno dei tanti momenti della commedia esilarante

La piazza principale di Zungri ha accolto a conclusione del tour della compagnia teatrale dell’associazione culturale “Don Mazza” di Pernocari. La commedia brillante in vernacolo calabrese, “La Fortuna con la effe maiuscola”, ha saputo intrattenere e far riflettere un pubblico numeroso, che ha assistito ad un’interpretazione coinvolgente e ricca di emozioni. La trama segue le disavventure di Giovanni Cacasentero, interpretato dal regista Giuseppe Purita, un uomo alle prese con le difficoltà economiche e familiari. Rinchiuso in un misero appartamento insieme alla moglie Concetta e al “sempliciotto” Micuzzedu, la cui ingenuità e fragilità emotiva offrono un contrasto comico con le gravi situazioni in cui si trovano coinvolti. La storia si sviluppa intrecciando momenti di comicità e tensione, fino al clamoroso colpo di scena finale che vede Giovanni pronto a denunciarsi per falso in atto pubblico, alla ricerca di un’eredità.

«Siamo una compagnia teatrale amatoriale che ama l’arte e l’impegno culturale», ha dichiarato in un comunicato stampa Giuseppe Purita, visibilmente emozionato dopo la performance. «Il nostro lavoro è frutto di sacrifici e passione. Non riceviamo compensi ma doniamo il nostro tempo e il nostro talento a questa forma d’arte che serve anche come svago e riflessione per la comunità». Il ringraziamento del regista si è esteso a tutti gli attori, dal simpatico Micuzzedu di Massimo Mazzeo alla determinata Concetta di Giulia Navarra, evidenziando l’importanza del lavoro collettivo. Purita ha voluto citare anche il team dietro le quinte, essenziale per la riuscita dello spettacolo, e ha riservato un pensiero speciale a coloro che, per motivi di salute, non hanno potuto partecipare: «Ogni membro della compagnia, sia sul palco che lontano dalla scena, è fondamentale per il nostro successo».

Il presidente dell’associazione, Giuseppe Meligrana, ha annunciato che l’entusiasmo generato dalla performance di ieri sera è solo l’inizio. «Abbiamo già in mente di progettare una nuova commedia», ha rivelato, con tono promettente, mantenendo segreto il titolo dell’opera in lavorazione, ma assicurando che il copione è già in fase di selezione. Con il calore e la generosità del pubblico che ha popolato la piazza, la compagnia “Don Mazza” ha dimostrato non solo di saper intrattenere ma di saper creare un senso di comunità attorno al teatro. La serata si è conclusa tra applausi e risate, mentre gli attori, visibilmente soddisfatti, si sono lasciati applaudire per il lavoro compiuto, consapevoli che, come affermato da Purita, «ogni risata e ogni applauso valgono più di ogni compenso».