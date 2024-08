Soriano, il Polo museale accoglie il teatro greco con la tragedia Donne di Troia interpretata da Miriam Scala e Carmela Buffa Calleo

In pieno svolgimento il calendario estivo stilato dal Polo Museale di Soriano Calabro, gestito dalla direttrice Mariangela Preta. E per salutare il mese di agosto è in programma un evento di elevata caratura artistica, culturale e letteraria. Già perché sabato 31 agosto, alle ore 19 all’interno del parco archeologico e con l’ingresso dal costo di 10 euro, si entrerà a stretto contatto con il teatro greco e, più nello specifico, con la rappresentazione “Donne di Troia” che vedrà come protagonista Ecuba, personaggio della mitologia greca che fu regina di Troia, seconda moglie di Priamo e madre della maggior parte dei suoi figli.

Una tragedia senza passato

La storia, radicata ormai negli annali, di quella caduta della città di Troia e che cambiò profondamente il senso di vita della stessa Ecuba, testimone oculare della testa mozzata del Re Priamo, suo marito, e impotente anche nel poterlo seppellire. Una donna uccisa dentro, Ecuba, ma con l’integrità di regina e soprattutto di madre. Una donna forte e decisa, legata al marito, Ettore, da un filo indissolubile che va ben oltre la morte. Un dolore che sembra freddo, ma allo stesso tempo vivo, quello della donna nel raccontare dal principio una tragedia senza passato ma che, allo stesso tempo, ha l’impellente bisogno di raccontare, rivivendo una tragica sconfitta peraltro prevista dalla veggente Cassandra, alla quale però non era stato dato credito. Non c’è pietà nel suo racconto contro i nemici, gli stessi che le portarono via il marito e il figlio Astianatte. A ideare e interpretare questa tragedia antica è Aurora Miriam Scala, diplomata all’Accademia Nazionale del Dramma Antico di Siracusa, con la regia e la partecipazione di Carmela Buffa Calleo. Di Uccio di Maggio l’Aiuto-regia e il supporto tecnico mentre scene e costumi sono stati offerti da BFCLab.

Da Siracusa a Soriano

Insomma, un appuntamento di alto rango e qualificante perché, più che il capolavoro che verrà rappresentato, la cosa rilevante è che Soriano ospiterà attrici del calibro di Miriam Scala e Carmela Buffa Calleo, provenienti dalla fondazione Inda di Siracusa, e che si esibiranno appunto nello straordinario scenario del parco architettonico di San Domenico. Tanta la soddisfazione nelle parole della stessa direttrice Preta: «Proprio questa cornice del Parco Archeologico andrà a impreziosire l’intera sceneggiatura, per la bellezza e la suggestione del luogo, poiché sembrerà di essere davvero in un vero teatro greco. Insomma, il privilegio e il fatto che lo splendido borgo delle preserre potrà assistere, sul posto, all’interpretazione di professionisti di tale calibro. Basti pensare che di solito, per vedere queste interpretazioni, bisogna andare a Siracusa che è la culla di questo specifico settore». L’evento è patrocinato dal Gal- Terre Vibonesi grazie a un protocollo di intesa sottoscritto dalla stessa direttrice, Mariangela Preta, e dal presidente del Gal, Vitaliano Papillo.