Piccole imprese, “Spilinga nel cuore”: «Nessuna attenzione dall’amministrazione»

Nessuna politica di sostegno alle piccole imprese locali da parte del sindaco. È questa la sintesi dell’intervento del Gruppo Spilinga nel Cuore che in una nota stampa spiega: «Tra gli obiettivi del programma elettorale che ha consentito all’attuale sindaco Enzo Marasco di vincere le elezioni vi era l’impegno di un sostegno alle piccole e medie imprese operanti su tutto il territorio spilingese. Da parte del sindaco, quindi, ci saremmo aspettati un diverso approccio nei rapporti con gli operatori commerciali ed una maggiore attenzione verso le loro problematiche.

In particolare -evidenzia il gruppo- soprattutto in questi anni di crisi economica dovuta alla pandemia da Covid 19, il tanto enunciato sostegno si sarebbe dovuto tramutare, con la massima solerzia dovuta, in comportamenti politici ed in conseguenti atti amministrativi. Ebbene, ad oggi, il tanto propagandato sostegno, a nostro modo di vedere, mai si è concretizzato. È rimasto soltanto un sogno per coloro che speravano in una amministrazione efficiente e vicina ai bisogni delle micro e piccole imprese». [Continua in basso]

«A tal proposito, la dimostrazione più chiara circa la lontananza del sindaco Marasco e della sua giunta alle necessità dei piccoli commercianti è rappresentata proprio dall’ingiustificato ritardo con cui la stessa, ancora ad oggi, non ha erogato i contributi a fondo perduto alle piccole e micro imprese di cui al Dpcm del 24settembre 2020 (pubblicato in Gazzetta al n. 302 del 04.12.2020).

Inadempienza questa, già segnalata da questo gruppo che, in data 15 febbraio 2022, tramite pec, richiedeva informazioni in merito alla ritardata concessione di detti contributi e le ragioni in virtù delle quali, nonostante il notevole lasso di tempo decorso dall’approvazione dell’elenco definitivo dei beneficiari, l’amministrazione non avesse ancora provveduto all’erogazione dei benefici. In tal senso, il suddetto gruppo rammentava all’amministrazione che gli aiuti di cui sopra servivano proprio a sopperire le difficoltà economiche cagionate dalla pandemia da Covid 19 e che, pertanto, dovevano essere stati liquidati già da molto tempo.



Alla luce di ciò, visto che la sopra indicata pec non ha sortito alcun effetto ed è rimasta senza alcun riscontro – concludono – confidiamo nel presente comunicato stampa al fine di sensibilizzare un’amministrazione che, ad oggi, è utile ribadirlo, appare sempre più concentrata su un inutile ed effimera propaganda a discapito dei bisogni reali della comunità spilingese».