Dagli eventi culturali alla promozione del territorio, le nuove sfide della Pro loco Briatico

Si apre la nuova campagna di tesseramento per la Pro loco di Briatico. Il sodalizio guidato da Michele La Piana ha messo ufficialmente radici nel 2022 divenendo in pochissimo tempo un punto di riferimento a livello territoriale. Le iniziative sono state tante e hanno spaziato dalla musica agli eventi culturali. Tutti gli appuntamenti concretizzati hanno permesso alla cittadina costiera di crescere come presenze turistiche, di valorizzare eccellenze e maestranze. Il 2023 rappresenta una nuova sfida per contribuire a rendere Briatico un paese con servizi all’altezza degli standard richiesti da forme di turismo più esperienziale, attente all’ambiente e aperte alla conoscenza del territorio. [Continua in basso]

«In quest’anno di attività – evidenziano i membri Pro loco – abbiamo provato con ogni mezzo a nostra disposizione a promuovere Briatico, a far conoscere le nostre tradizioni, i nostri usi e costumi, a “pubblicizzare” tutto ciò che di bello ha il nostro meraviglioso paese. Come già sapete non abbiamo altri fondi da cui attingere se non la nostra forza lavoro, la caparbietà e l’autofinanziamento». L’ente, infatti, esiste grazie ai soci e simpatizzanti: «Diamo quindi il via al tesseramento 2023. Per i vecchi soci, invece, sarà necessario rinnovare la sottoscrizione», rimarcano. Si evidenzia inoltre che la tessera Unpli consente al possessore una serie di vantaggi come scontistiche nell’acquisto di ticket per musei e parchi, oppure prezzi speciali per servizi, viaggi, cosmesi naturale.

