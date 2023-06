Il network LaC a caccia di talenti apre le porte -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Desideri raccontare la tua terra, le tue passioni, il tuo mondo? Vorresti diventare protagonista di un’entusiasmante esperienza professionale proiettata verso il futuro della comunicazione e dell’informazione? Qualunque sia il tuo talento, qualunque sia la tua età, a patto che tu abbia almeno 18 anni, ora puoi entrare nella grande famiglia del nostro network. La società editoriale Diemmecom è a capo di un Gruppo che conta reti televisive, radio e giornali online. LaC è il nostro brand più noto, ma del nostro network fanno parte anche testate provinciali e canali digitali monotematici.

Crediamo fortemente nelle persone e nella capacità dei singoli di lavorare in squadra. Dimostraci cosa sai fare, parlaci delle tue ambizioni e raccontaci qual è il tuo “superpotere”. Cerchiamo giornalisti, videomaker, reporter, fotoreporter, influencer, speaker radiofonici, conduttori televisivi, tecnici audio e video. Non serve necessariamente un’esperienza lavorativa già consolidata: se diventare una di queste figure professionali è il tuo sogno, ma ancora non hai avuto modo di metterti alla prova, puoi farlo con noi. Compila il form online che trovi qui, allega il tuo curriculum e una lettera motivazionale in cui ci racconti di te e delle tue aspirazioni. Ti ricontatteremo. E potrebbe essere l’inizio di una straordinaria avventura insieme.

