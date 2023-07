“Caro” gelato, la classifica dei prezzi più alti boccia Tropea

La ricerca condotta dalla piattaforma Omio mette a confronto i prezzi medi al dettaglio di una pallina di gelato in 20 dei Paesi più popolari per le vacanze

Il gelato è il simbolo dell’estate, delle vacanze. Soddisfa palati diversi grazie alle innumerevoli varianti che vengono annualmente proposte. Con la bella stagione, adulti e bambini difficilmente rinunciano ad una pausa gustosa. Una delizia fresca che diventa ancora più gustosa quando non pesa eccessivamente sul budget delle ferie. A fare un raffronto, di ampio respiro, ci ha pensato Omio, piattaforma di prenotazione di treni, autobus e voli. L’organismo ha recentemente pubblicato un confronto che mostra i prezzi medi al dettaglio di una pallina di gelato in 20 dei Paesi più popolari per le vacanze. I dati provengono da uno studio del portale di viaggi che ha individuato le spiagge più economiche per l’estate 2023. L’analisi dei prezzi di una pallina di gelato in 75 spiagge europee mostra quali destinazioni turistiche offrono gelati a prezzi accessibili e dove è possibile mangiare il gelato più economico d’Europa e d’Italia.

La classifica

Al primo posto della classifica dedicata ai Paesi dove il gelato costa meno troviamo la Turchia (prezzo medio 0.47 centesimi a pallina). A seguire, Albania e Marocco rispettivamente 0.90 centesimi e 0.92 centesimi. L’Italia si colloca al 16esimo posto, prezzo medio a pallina 2 euro e 71 centesimi. In Italia, il gelato più economico si può trovare a Ravenna, dove una pallina costa 2 euro, quello più costoso viene venduto a Tropea e Positano, note località turistiche dove il prezzo è di 3,50 euro a pallina. È invece considerato un vero e proprio lusso in Francia: a Tolone si possono pagare fino a 4,70 euro a pallina. La lista si trova all’interno della ricerca dedicata alle migliori spiagge per sfuggire al grande caldo.

