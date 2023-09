Efficientamento energetico, la giunta comunale di Filogaso approva il progetto esecutivo

In campo risorse per 50mila euro. In programma la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia

È stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Efficientemente energetico della pubblica illuminazione e realizzazione impianto fotovoltaico per la produzione energia e alimentazione pompa di calore” dell’edificio che ospita il municipio di Filogaso. L’importo complessivo è di 50mila euro e prevede l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. I dettagli sono contenuti nella delibera di giunta, guidata dal sindaco Massimo Trimmeliti. I fondi erano stati messi a disposizione con decreto del 14 gennaio 2020 “capo Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno”. Erano stati assegnati ai comuni per l’anno 2020, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Le risorse erano state attribuite in base alla quota stabilita per fascia di popolazione. Ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5mila abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50mila euro per gli anni 2020-2022-2023-2024 e un contributo raddoppiato pari a 100mila euro per l’anno 2021. Per l’annualità 2023, i comuni beneficiari erano tenuti a iniziare l’esecuzione delle opere entro metà settembre, a pena di decadenza automatica del contributo stesso. La giunta, oltre all’approvazione del progetto, ha proceduto alla nomina del responsabile del procedimento, il geometra Giuseppe Mari, dipendente a tempo determinato dell’ente. La somma di 50mila euro viene coperta interamente dal contributo ministeriale confluito nel Pnrr Missione M2, Componente C4, Investimento I2.2 – Next Generation Eu.

