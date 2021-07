Pizzo, inizia dal Castello Murat il tour calabrese di CulturaIdentità

L’appuntamento, nella suggestiva terrazza dell’antico maniero, previsto per questa sera, alle ore 19. Tema dell’incontro “Le Identità culturali in Calabria”

CulturaIdentità, movimento nazionale fondato nel 2018 da Edoardo Sylos Labini, inizia il suo tour calabrese con una serie di eventi su tutto il territorio regionale. Primo appuntamento nella suggestiva terrazza del castello Murat di Pizzo, oggi, martedì 13 luglio, alle ore 19. Tema dell’incontro “Le Identità culturali in Calabria”. [Continua in basso]

La serata sarà moderata da Elsa Ruscio, responsabile per l’area tirrenica di CulturaIdentità. L’apertura dei lavori è prevista con il saluto di Antonio Reppucci, commissario straordinario del Comune di Pizzo. Gli interventi che susseguiranno mirano alla divulgazione ed alla valorizzazione delle identità culturali della regione, per questa occasione ospiti del salotto di CulturaIdentità sono Francesco Fiamingo, presidente del consorzio della ‘ndujia di Spilinga, Mariangela Preta, archeologa e direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro, e Pasquale Faenza, direttore del Museo Gerhard Rohlfs di Bova. Le conclusioni sono affidate a Pasquale La Gamba, responsabile regionale di CulturaIdentità, che illustrerà le iniziative in essere del Movimento di Idee che da anni si batte per la difesa del patrimonio storico, agroalimentare e culturale del Bel Paese.