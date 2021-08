Vibo, tutto pronto per Vicoli diVini: appuntamento al Parco delle Rimembranze

Tutto pronto per “Vicoli diVini”, l’evento enogastronomico tra i più importanti della Calabria giunto alla quinta edizione, promosso dall’Associazione Saturnalia, realizzato in collaborazione con il Comune di Vibo Valentia, e che punta a valorizzare gli spot più belli della città. Quest’anno – si legge in una nota stampa – si terrà il 4 settembre, dalle ore 20, in una edizione speciale al parco delle Rimembranze, uno dei punti panoramici più suggestivi della antica Hipponion. [Continua in basso]

Le cantine partner

Le cantine partner dell’evento saranno ben 20, le migliori di tutta la regione: I Calanchi, Statti, Siciliani, Azienda Agricola Maria Maisano, De Mare, Terre Grecaniche, Magna Graecia, Librandi, Cantine Jelasi, Azienda Agricola Viglianti, Zito, Baroni Capoano, Brigante, Russo & Longo, Spadafora, Tenuta Iuzzolini, Igreco, Tenuta Dioscuri, Cantine Dastoli, Ippolito 1845.

Musica, punti food e show di cucina

Musica, punti food, showcooking, esibizioni, mostre artistiche e installazioni per un evento che sancisce la rinascita del vino calabrese. Esibendo il voucher all’ingresso, acquistabile esclusivamente in prevendita al costo di 15 euro, si potranno ritirare il calice ed il portacalice, dopodiché verranno consegnati 10 token, ovvero dei gettoni, che daranno diritto ad usufruire di altrettante degustazioni. I ticket potranno essere acquistati online e presso le seguenti attività situate a Vibo Valentia: Vinus Wine, Etoile, Guinness, La locanda dei sapori, Radici e Mammanonvuole. [Continua in basso]

Inoltre sarà consegnato un token extra che darà diritto a ritirare un cocktail presso lo stand del main sponsor Caffo. Ci sarà uno stand dedicato alla gastronomia che, invece, sarà a cura del Gal-Terre Vibonesi, con i migliori prodotti del territorio, in sinergia con Maccaroni Chef Academy di Cosenza, guidata da Corrado Rossi, che offriranno dei finger food creati con il pane di Mulinum: “Tapas a Km0”. Gli avventori di “Vicoli diVini” non resteranno affatto delusi, e potranno degustare pietanze di alto livello grazie alla presenza delle attività del territorio vibonese. “Fabbrica – Enoteca Ristorante”, specializzato in ricette gastronomiche nazionali ed internazionali, proporrà al pubblico il sublime panino con il pastrami e pulled pork. La “Pasticceria d’Arte”, invece, sarà il luogo migliore per realizzare i propri sogni di dolcezza e non solo: proporrà per “Vicoli diVini” il bauletto degli dei, composto da frittelline ripiene, cantucci, babà in vasocottura e deliziose monoporzioni di dolci.



“Don Giovannino” è una bakery dove è possibile trovare sapori pensati e sfornati ogni giorno; delizierà il palato degli ospiti con un’accurata selezione di focacce e panini a base di ingredienti territoriali. Un altro spazio sarà gestito da “Il Baffone – Enoteca e Norcineria” che proporrà al pubblico, crostini dal gusto ricercato preparati con salumi e formaggi del territorio impreziositi dal sublime sentore di tartufo. Non solo salato ma anche dolci della nostra tradizione e di quella napoletana. “Premiata Forneria”, pizzeria napoletana, farà degustare delle pizze dal sapore unico grazie ad abbinamenti con ingredienti speciali che esaltano i prodotti della nostra terra. Da non perdere le montanarine fritte.

Arte e vino

Non solo vino, ma anche arte con lo scultore Antonio La Gamba che coordinerà Vinart: installazioni e mostre dedicate al nettare divino, con artisti italiani e stranieri che esporranno le loro opere nel corso dell’evento. Durante la serata ci saranno le esibizioni live di “Nostres Band”, nonché la performance itinerante della “Orkestrana Street Band” e gli artisti di strada del gruppo “Non c’è pace”.

Wine shop

Inoltre, per favorire la promozione e la conoscenza delle cantine calabresi che aderiscono alla manifestazione, verrà allestito uno speciale “Wine Shop” presso l’enoteca “ViNus Wine” di Vibo Valentia, con delle promozioni che rimarranno attive dal 6 settembre al 9 ottobre.

Ritornando all’evento in sé, per via delle limitazioni dovute alla pandemia da Covid-19 è stata scelta una location diversa dallo straordinario centro storico per favorire il rispetto di tutte le norme previste per il contrasto al Coronavirus. Si potrà accedere all’area solamente esibendo il Green pass o il tampone negativo risalente alle ultime 48 ore, mentre i biglietti dell’evento potranno essere acquistati esclusivamente in prevendita. Gli ingressi saranno contingentati e regolamentati dai ragazzi dell’associazione Saturnalia. Oltre al patrocinio del Comune di Vibo Valentia, “Vicoli diVini 2021” sarà supportato dalla Regione Calabria.