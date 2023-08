Rioni in Festa, grande successo a San Calogero per la due giorni di giochi popolari

Due giorni di giochi e divertimento, dieci prove, sei rioni partecipanti e oltre duecento concorrenti. Sono questi i numeri che hanno decretato il successo di “Rioni in festa”, evento estivo organizzato dall’associazione Vivi San Calogero del presidente Salvatore Manco. La manifestazione è andata in scena nei giorni di sabato e domenica scorsi, in piazza Mercato, radunando sul posto una splendida cornice di pubblico. Ai nastri di partenza della manifestazione si sono presentate le formazioni del Calvario, della Fontana vecchia, della Pigna, dello Schioppo, della Torretta e del Vignale. Tra le squadre è stata una lotta serrata fino all’ultima delle prove, ma ad avere la meglio su tutte sono state le “Furie rosse” della Fontana vecchia, vincitrici di ben cinque edizioni su sette disputate. Soddisfatti per il buon successo della due giorni di giochi gli organizzatori di Vivi San Calogero. «Abbiamo visto famiglie, grandi e piccini divertirsi in maniera sana e spensierata, tutti felici per la buona riuscita della manifestazione, questo ci fa contenti e ci rincuora oltremodo. Desideriamo – fanno sapere gli organizzatori della manifestazione – ringraziare quanti hanno partecipato e collaborato affinché tutto potesse andare per il meglio. Ci abbiamo messo tanto impegno, ma alla fine gli sforzi sono stati ampiamente ripagati». [GUARDA LE FOTO IN BASSO]

