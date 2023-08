“Sotto le stelle con Mata e Grifone”, a Zungri il raduno dei giganti

L’Associazione Giovanile Zungrese per la promozione del territorio si pone come obbiettivo di ampliare l’offerta turistica attraverso l’organizzazione di eventi culturali e la riscoperta di antiche tradizioni. In tale contesto si inserisce il primo raduno dei giganti “Sotto le stelle con Mata e Grifone” che l’associazione presieduta da Elisabetta Purita organizza per il 10 agosto a partire dalle 19 con inizio. La serata prevede lo spettacolo dei giganti, la degustazione di prodotti tipici, balli, canti e per finire lo spettacolo pirotecnico.

